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هبوط العبور وحوش عيسى ورشيد بولين فى القسم الثالث
السبت 12/يونيو/2021 - 08:35 م
إسلام عودة
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أسدل الستار عصر اليوم السبت على مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.
وهبط إلى القسم الرابع كلا من العبور وحوش عيسى وكفر بولين و رشيد.
وكان فريق المجد تأهل للممتاز ب قبل نهاية المسابقة بأسبوعين.
وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز المجد على نهضة العامرية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها عظيمة ، تامر توتو ، محمد ربيع ليؤكد المجد أحقيته فى الصعود للممتازب .
وفاز فريق اسكندرية للبترول على دلفى بهدفين مقابل هدف .
وفاز بدر على حوش عيسى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليهبط حوش عيسى رسمياً للقسم الرابع .
وفاز المعمورة على رشيد بستة أهداف مقابل هدفين كما فاز مياه البحيرة على العبور بستة أهداف مقابل هدف ليهبط رشيد والعبور رسمياً للقسم الرابع .
ونجا غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث من مصيدة الهبوط بعد تعادله سلبياً خارج ملعبه مع الترام .
وفاز الدلنجات على كفر بولين بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ليهبط بولين إلى القسم الرابع .
وفاز القبارى على إيتاى البارود بهدف دون رد .
وبذلك يصبح الترتيب النهائى لجدول المسابقة كالآتى:
1- المجد 70 نقطة
2- الدلنجات 61 نقطة
3- اسكندرية البترول 57 نقطة
4 - دلفى 53 نقطة
5- المعمورة 50 نقطة
6 - مياه البحيرة 49 نقطة
7- إيتاى البارود 42 نقطة
8 - الترام 42 نقطة
9 - بدر 40 نقطة
10 - نهضة العامرية 39 نقطة
11- القبارى 35 نقطة
12 - غزل كفر الدوار 32 نقطة
13 - العبور 30 نقطة
14- حوش عيسى 28 نقطة
15 - كفر بولين 20 نقطة
16 - رشيد 8 نقاط .
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