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هبوط العبور وحوش عيسى ورشيد بولين فى القسم الثالث

السبت 12/يونيو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أسدل الستار عصر اليوم السبت على مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.

وهبط إلى القسم الرابع كلا من العبور وحوش عيسى وكفر بولين و رشيد. 

وكان فريق المجد تأهل للممتاز ب قبل نهاية المسابقة بأسبوعين. 

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز المجد على نهضة العامرية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها عظيمة ، تامر توتو ، محمد ربيع ليؤكد المجد أحقيته فى الصعود للممتازب . 

وفاز فريق اسكندرية للبترول على دلفى بهدفين مقابل هدف . 

وفاز بدر على حوش عيسى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليهبط حوش عيسى رسمياً للقسم الرابع . 

وفاز المعمورة على رشيد بستة أهداف مقابل هدفين كما فاز مياه البحيرة على العبور بستة أهداف مقابل هدف ليهبط رشيد والعبور رسمياً للقسم الرابع . 

ونجا غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث من مصيدة الهبوط بعد تعادله سلبياً خارج ملعبه مع الترام .
 
وفاز الدلنجات على كفر بولين بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ليهبط بولين إلى القسم الرابع .
 
وفاز القبارى على إيتاى البارود بهدف دون رد . 

وبذلك يصبح الترتيب النهائى لجدول المسابقة كالآتى: 
1- المجد 70 نقطة 
2- الدلنجات 61 نقطة 
3- اسكندرية البترول 57 نقطة 
4 - دلفى 53 نقطة 
5-  المعمورة 50 نقطة 
6 - مياه البحيرة 49 نقطة 
7- إيتاى البارود 42 نقطة 
8 - الترام 42 نقطة 
9 - بدر 40 نقطة 
10 - نهضة العامرية 39 نقطة 
11- القبارى 35 نقطة 
12 - غزل كفر الدوار 32 نقطة 
13 - العبور 30 نقطة 
14- حوش عيسى 28 نقطة 
15 - كفر بولين 20 نقطة 
16 - رشيد 8 نقاط .

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