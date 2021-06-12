هبوط العبور وحوش عيسى ورشيد بولين فى القسم الثالث

أسدل الستار عصر اليوم السبت على مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم.





وهبط إلى القسم الرابع كلا من العبور وحوش عيسى وكفر بولين و رشيد.





وكان فريق المجد تأهل للممتاز ب قبل نهاية المسابقة بأسبوعين.





وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز المجد على نهضة العامرية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها عظيمة ، تامر توتو ، محمد ربيع ليؤكد المجد أحقيته فى الصعود للممتازب .





وفاز فريق اسكندرية للبترول على دلفى بهدفين مقابل هدف .





وفاز بدر على حوش عيسى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليهبط حوش عيسى رسمياً للقسم الرابع .





وفاز المعمورة على رشيد بستة أهداف مقابل هدفين كما فاز مياه البحيرة على العبور بستة أهداف مقابل هدف ليهبط رشيد والعبور رسمياً للقسم الرابع .





ونجا غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث من مصيدة الهبوط بعد تعادله سلبياً خارج ملعبه مع الترام .

وفاز الدلنجات على كفر بولين بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ليهبط بولين إلى القسم الرابع .

وفاز القبارى على إيتاى البارود بهدف دون رد .





وبذلك يصبح الترتيب النهائى لجدول المسابقة كالآتى:

1- المجد 70 نقطة

2- الدلنجات 61 نقطة

3- اسكندرية البترول 57 نقطة

4 - دلفى 53 نقطة

5- المعمورة 50 نقطة

6 - مياه البحيرة 49 نقطة

7- إيتاى البارود 42 نقطة

8 - الترام 42 نقطة

9 - بدر 40 نقطة

10 - نهضة العامرية 39 نقطة

11- القبارى 35 نقطة

12 - غزل كفر الدوار 32 نقطة

13 - العبور 30 نقطة

14- حوش عيسى 28 نقطة

15 - كفر بولين 20 نقطة

16 - رشيد 8 نقاط .



