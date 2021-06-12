بشرى سارة لأصحاب المعاشات

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، من حيث بنودها ومخصصاتها.





"1- تحتوي الموازنة على معاشات لـ10.5 مليون صاحب معاش (تقاعد).





2- تحتوي الموازنة على مرتبات لعدد من 4.5 إلى 5 ملايين موظف حكومي.





3- زيادة المعاشات في الموازنة القادمة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.





4- زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية والحافز الإضافي وترقيات الموظفين المستحقة في 30 يونيو بتكلفة 60 مليار جنيه.





5- زيادة في باب الاستثمارات 100 مليار عن العام الماضي.





6- مخصصات باب التأمين والمعاشات 180 مليارا في الموازنة الجديدة، بزيادة عن العام الماضي 10 مليارات جنيه.





7- زيادة الاستثمارات والمعاشات والأجور والأمور الأخرى 250 مليار جنيه، كزيادة للإنفاق الحكومي.





8- تمويل الزيادة إما بتقليل العجز أو بزيادة الإيرادات.





9- هناك مصاريف بدون إيراد حقيقي فيحدث بعدها توسعة للعجز.





10- الموازنة الجديدة نسبة العجز فيها 6.7% بعدما كانت 13% خلال السنوات الماضية.





11- الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام.





12- جائحة كورونا "لخبطت الدنيا"، وأثرت على قطاعات أساسية في الدولة مثل السياحة، والتي تقوم عليها صناعات وأنشطة وتأثر الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالتصدير والاستيراد.





13- الإيرادات نقصت العام الماضي 200 مليار جنيه عن المستهدف، ومتوقع أن تنزل هذا العام 170 مليار جنيه، بسبب ضعف إيرادات بعض الأنشطة تأثرا بفيروس كورونا.





14- ضخ 30 مليارا لدعم صادرات لتوفير سيولة.





15- حساب سعر الدولار في الموازنة يكون بحساب سعر متوسط سعر الدولار بين 31 يناير و31 ديسمبر كل عام.





16- تقدير البرميل بحدود 61 دولار في الموازنة الجديدة متوسط للعام كله رغم أن سعره حاليا 71 دولار.





17- يتم تدبر العجز في الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة".