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بشرى سارة لأصحاب المعاشات
السبت 12/يونيو/2021 - 07:42 م
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كشف محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، من حيث بنودها ومخصصاتها.
"1- تحتوي الموازنة على معاشات لـ10.5 مليون صاحب معاش (تقاعد).
2- تحتوي الموازنة على مرتبات لعدد من 4.5 إلى 5 ملايين موظف حكومي.
3- زيادة المعاشات في الموازنة القادمة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.
4- زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية والحافز الإضافي وترقيات الموظفين المستحقة في 30 يونيو بتكلفة 60 مليار جنيه.
5- زيادة في باب الاستثمارات 100 مليار عن العام الماضي.
6- مخصصات باب التأمين والمعاشات 180 مليارا في الموازنة الجديدة، بزيادة عن العام الماضي 10 مليارات جنيه.
7- زيادة الاستثمارات والمعاشات والأجور والأمور الأخرى 250 مليار جنيه، كزيادة للإنفاق الحكومي.
8- تمويل الزيادة إما بتقليل العجز أو بزيادة الإيرادات.
9- هناك مصاريف بدون إيراد حقيقي فيحدث بعدها توسعة للعجز.
10- الموازنة الجديدة نسبة العجز فيها 6.7% بعدما كانت 13% خلال السنوات الماضية.
11- الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام.
12- جائحة كورونا "لخبطت الدنيا"، وأثرت على قطاعات أساسية في الدولة مثل السياحة، والتي تقوم عليها صناعات وأنشطة وتأثر الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالتصدير والاستيراد.
13- الإيرادات نقصت العام الماضي 200 مليار جنيه عن المستهدف، ومتوقع أن تنزل هذا العام 170 مليار جنيه، بسبب ضعف إيرادات بعض الأنشطة تأثرا بفيروس كورونا.
14- ضخ 30 مليارا لدعم صادرات لتوفير سيولة.
15- حساب سعر الدولار في الموازنة يكون بحساب سعر متوسط سعر الدولار بين 31 يناير و31 ديسمبر كل عام.
16- تقدير البرميل بحدود 61 دولار في الموازنة الجديدة متوسط للعام كله رغم أن سعره حاليا 71 دولار.
17- يتم تدبر العجز في الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة".
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