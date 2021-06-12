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بشرى سارة لأصحاب المعاشات

السبت 12/يونيو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
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كشف محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، من حيث بنودها ومخصصاتها. 

"1- تحتوي الموازنة على معاشات لـ10.5 مليون صاحب معاش (تقاعد).

2- تحتوي الموازنة على مرتبات لعدد من 4.5 إلى 5 ملايين موظف حكومي.

3- زيادة المعاشات في الموازنة القادمة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.

4- زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية والحافز الإضافي وترقيات الموظفين المستحقة في 30 يونيو بتكلفة 60 مليار جنيه.

5- زيادة في باب الاستثمارات 100 مليار عن العام الماضي.

6- مخصصات باب التأمين والمعاشات 180 مليارا في الموازنة الجديدة، بزيادة عن العام الماضي 10 مليارات جنيه.

7- زيادة الاستثمارات والمعاشات والأجور والأمور الأخرى 250 مليار جنيه، كزيادة للإنفاق الحكومي.

8- تمويل الزيادة إما بتقليل العجز أو بزيادة الإيرادات.

9- هناك مصاريف بدون إيراد حقيقي فيحدث بعدها توسعة للعجز.

10- الموازنة الجديدة نسبة العجز فيها 6.7% بعدما كانت 13% خلال السنوات الماضية.

11- الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام.

12- جائحة كورونا "لخبطت الدنيا"، وأثرت على قطاعات أساسية في الدولة مثل السياحة، والتي تقوم عليها صناعات وأنشطة وتأثر الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالتصدير والاستيراد.

13- الإيرادات نقصت العام الماضي 200 مليار جنيه عن المستهدف، ومتوقع أن تنزل هذا العام 170 مليار جنيه، بسبب ضعف إيرادات بعض الأنشطة تأثرا بفيروس كورونا.

14- ضخ 30 مليارا لدعم صادرات لتوفير سيولة.

15- حساب سعر الدولار في الموازنة يكون بحساب سعر متوسط سعر الدولار بين 31 يناير و31 ديسمبر كل عام.

16- تقدير البرميل بحدود 61 دولار في الموازنة الجديدة متوسط للعام كله رغم أن سعره حاليا 71 دولار.

17- يتم تدبر العجز في الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة".

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