الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

اقترب مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء اقتربوا من التعاقد مع صفقتين أفارقة سوبر، الأول هداف والآخر لاعب خط وسط من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويسعى مسؤولو نادي الزمالك، لحل الأزمات داخل الفريق، سواء مستحقات اللاعبين المتأخرة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين اقتربت عقودهم علي الإنتهاء، والصفقات الجديدة لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، يوم 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.







