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باراتشي مديرا إداريا في توتنهام

السبت 12/يونيو/2021 - 09:01 م
باراتشي
باراتشي
وكالات
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قال نادي توتنهام الإنجليزي إنه تم تعيين فابيو باراتشي اليوم السبت، كمدير إداري لكرة القدم بالسبيرز.

وترك باتريشي فريق يوفنتوس بعد أن قضى 11 عاماً محملة بالكؤوس، حيث ساعد في تحول النادي ليكون المهيمن على الكرة الإيطالية وتحدى الأندية الكبرى في أوروبا.

ولن يبدأ عمله بشكل رسمي حتى الأول من يوليو، ولكنه بالفعل مشارك في البحث الإداري للنادي وحدد مدرب روما السابق باولو فونسيكا كخياره الأول لتدريب الفريق.

ومنذ إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق في 19 أبريل الماضي لم يتعاقد مع مدرب، ولكن بعد تعيين باراتشي ينبغي أن يتم التعاقد مع فونسيكا بعد وقت قصير ما لم يكن هناك أي عقبات.

وذكر النادي اليوم السبت، أنه تم التعاقد مع باراتشي لتطوير العمليات الرياضية بالنادي، والمرافق والبنية التحتية لكرة القدم".

ويريد الإيطالي أن يساعد في تغيير ثروات النادي، الذي تراجع منذ وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

وقال باراتشي في الموقع الرسمي للنادي: "سعيد بهذه الفرصة الرائعة وأشكر النادي ورئيسه لثقتهم بي".

وأضاف: "إن فريق توتنهام هو أحد الأندية الكبرى في بريطانيا وأوروبا ولديه طموحة طويلة الأجل".

وأردف: "سأكرس نفسي لهذا المشروع الجديد وأتطلع للعمل مع الفريق الإداري لكتابة فصل جديد أتمنى أن يكون ناجحا في تاريخ النادي".

يأمل رئيس النادي دانيل ليفي، الذي لديه تجربة كمدير للكرة في السابق،أن يتمكن الإيطالي من إحراز بعض النجاح الذي حققه مع يوفنتوس.

وقال: "أعلم فابيو منذ عدة سنوات، ويجلب معه الكثيرة من الخبرة في الاستكشاف،والشباب وعمليات كرة القدم".

وأضاف: "لديه سجل حافل في تجميع الفرق التنافسية. كما نعلم كلنا، كان يوفنتوس نادياً ناجحاً للغاية وكان باراتشي جزءاً كبيراً من ذلك النجاح".

وأكد: "سيكون إضافة عظيمة لهيكل الإدارة. أنا سعيد لأنه سيترأس الجانب الكروي من النادي ونحن نتطلع إلى الموسم المقبل".

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