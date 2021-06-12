خيري رمضان: العالم حبس أنفاسه بعد سقوط إريكسن بمباراة الدنمارك وفنلندا

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن العالم كله حبس أنفاسه اليوم أثر سقوط لاعب الدنمارك إريكسن دون أن يلمسه أحد فاقدًا وعيه في مباراة الدنمارك وفنلندا، مشيرا الى أنه تم نقل اللاعب سريعًا إلى المستشفى وتبين أنه عانى من أزمة قلبية، وتم إجراء صدمات قلبية شديدة حتى عادت أنفاسه.



وأضاف "رمضان"، خلال تعليق برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العالم كله تضامن مع حادث سقوط اللاعب على الأرض ببطولة يورو 2020، والأندية الأوروبية قدمت حالة من الحب والتضامن مع حالة اللاعب.



وأشار خيرى رمضان إلى أنه بعد الاطمئنان على اللاعب قرر الاتحاد الدولي استكمال المباراة، وفنلندا تتقدم بهدف مقابل لاشئ خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، كما أنه سيكون هناك حافز لإسعاد زميلهم.