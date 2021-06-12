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فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن

السبت 12/يونيو/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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Luminous MU - Sobek على جائزة "No pain no gain* حصل فريق طلابي بكلية الهندسة جامعة المنصورة فريق
حيث استطاع الفريق ابتكار غواصة متعددة المهام
وهى عبارة عن غواصة آلية مصغرة يتم التحكم فيها من بعد لتقوم باعمال الكشف على السفن وتحديد الأعطال بها والقيام بأعمال الصيانة والتنقيب تحت الماء وحماية الكائنات البحرية عن طريق ازالة البلاستيك والملوثات البيئية

يتم التحكم بالغواصة عن طريق اداة تحكم موصلة بجهاز الكمبيوتر وجهاز TCU موصل بالغواصة عن طريق Tetherيحتوي علي جميع التوصيلات ولها القدرة علي الغطس حتي 50 متر مسافه أمان وحتي 60 متر كحد أقصي ويمكن زيادة المسافه حسب الاحتياج.
كما تقوم برصد الكائنات الحيه الغير متحركه مثل الشعاب المرجانيه، كما تقوم بالرصد وعمل إحصاء كمي لعدد
الأحياء المائيه الموجوده في محيط معين، الكشف عن مرض يصيب الشعاب المرجانيه، التقاط المجسمات الغير حيه من القاع.
الفريق تحت اشراف الدكتور محمد صبري سرايا مشرف الفريق ويتكون الفريق من طلاب بمختلف التخصصات والفرق الدراسية من:
عمر الشيخ CEO
أحمد شفيع Mechanical CTO
أحمد إسلام Electrical CTO
خالد وليد Electrical CTO
أحمد بدير CFO
فاروق الدهان PR - Software member

روان جمال Electrical member
بسنت الوكيل Mechanical member

إسراء الباز Electrical member
شادي أحمد Mechanical member

مختار محمد Mechanical member

محمد مشالي Mechanical member

أحمد نبيل Mechanical member

محمود شوقي Software member

أسامه جلال Software member



فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن
فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن

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