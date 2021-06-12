فريق بهندسة المنصورة يبتكر غواصة متعددة المهام للمساعدة على صيانة السفن

Luminous MU - Sobek على جائزة "No pain no gain* حصل فريق طلابي بكلية الهندسة جامعة المنصورة فريق

حيث استطاع الفريق ابتكار غواصة متعددة المهام

وهى عبارة عن غواصة آلية مصغرة يتم التحكم فيها من بعد لتقوم باعمال الكشف على السفن وتحديد الأعطال بها والقيام بأعمال الصيانة والتنقيب تحت الماء وحماية الكائنات البحرية عن طريق ازالة البلاستيك والملوثات البيئية



يتم التحكم بالغواصة عن طريق اداة تحكم موصلة بجهاز الكمبيوتر وجهاز TCU موصل بالغواصة عن طريق Tetherيحتوي علي جميع التوصيلات ولها القدرة علي الغطس حتي 50 متر مسافه أمان وحتي 60 متر كحد أقصي ويمكن زيادة المسافه حسب الاحتياج.

كما تقوم برصد الكائنات الحيه الغير متحركه مثل الشعاب المرجانيه، كما تقوم بالرصد وعمل إحصاء كمي لعدد

الأحياء المائيه الموجوده في محيط معين، الكشف عن مرض يصيب الشعاب المرجانيه، التقاط المجسمات الغير حيه من القاع.

الفريق تحت اشراف الدكتور محمد صبري سرايا مشرف الفريق ويتكون الفريق من طلاب بمختلف التخصصات والفرق الدراسية من:

عمر الشيخ CEO

أحمد شفيع Mechanical CTO

أحمد إسلام Electrical CTO

خالد وليد Electrical CTO

أحمد بدير CFO

فاروق الدهان PR - Software member



روان جمال Electrical member

بسنت الوكيل Mechanical member



إسراء الباز Electrical member

شادي أحمد Mechanical member



مختار محمد Mechanical member



محمد مشالي Mechanical member



أحمد نبيل Mechanical member



محمود شوقي Software member



أسامه جلال Software member







