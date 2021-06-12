نشأت الديهي: السيسي أحدث تغير جذري في الاقتصاد المصري



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن موقع "أل – مونيتور" اعتبر أن تقرير صندوق النقد الدولي يعد علامة على أن "السيسي" بدل حال الاقتصاد المصري غير المستقر في حوالي خمس سنوات، نتيجة انضباطه، إلى جانب الوعي بالتكاليف الاجتماعية للإصلاح، وهذا يعد نموذجا للدول الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية.



وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدث تغير جذري في الاقتصاد المصري خلال خمس سنوات، وكان نجاحه مرهون بمجموعة عوامل أهمها انضباط الرئيس السيسي الذي أدي لانضباط الاقتصاد، ووعيه بالتكلفة الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي، وإطلاقه المشروع الموازي للإصلاح وهو الحماية الاجتماعية، وكان هذا سبب نجاح مشروع الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الاولى، مستنكرًا السخرية من حديث الإعلام المصري عن المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المرحلة الثانية هو إصلاح هيكلي لا يمس المواطن.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقرير لصحيفة "أل – مونيتور" الأمريكية، نقلًا عن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري الذي كان الاقتصاد الوحيد المرن في المنطقة، والذي كان يتحرك ويغرد منفردًا في المنطقة ليحقق معدل نمو 2.8% في ظل جائحة كورونا مع نمو متوقع بنسبة 5.2% في 2021-2022.