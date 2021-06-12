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طارق لطفي: صورنا "القاهرة كابول" بالغردقة وسفاجا ووجدنا أماكن لا تتخيل أنها في مصر

السبت 12/يونيو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال النجم طارق لطفى ان المخرج حسام على لا يقبل بأي لوكيشن و معندوش مشكلة انه يسافر اخر الدينا علشان يشوف شقة . 

و أضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ،  اننا قمنا بالتصوير في الغردقة و سفاجا بجبال البحر الأحمر ، كان المفاجأة اننا وجدنا أماكن لا تتخيل انها في مصر . 

و تابع اننا صورنا كل أحداث المسلسل في مصر ما عدا اول حلقتين في صربيا لان كان لازم رمزى يبقى في دولة مفيش فيها اتفاقية تسليم ، و التصوير كان صعب جداً لان درجة الحرارة منخفضة جداً . 

و من اصعب المشاهد قال طارق لطفى هو مشهد البيعة لان المؤلف كان كاتب المشهد ده في اربع صفحات و المخرج كان بيقوم بتصوير  تلك المشاهد في اخر اوقات التصوير .

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