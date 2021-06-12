طارق لطفي: صورنا "القاهرة كابول" بالغردقة وسفاجا ووجدنا أماكن لا تتخيل أنها في مصر





قال النجم طارق لطفى ان المخرج حسام على لا يقبل بأي لوكيشن و معندوش مشكلة انه يسافر اخر الدينا علشان يشوف شقة .





و أضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، اننا قمنا بالتصوير في الغردقة و سفاجا بجبال البحر الأحمر ، كان المفاجأة اننا وجدنا أماكن لا تتخيل انها في مصر .





و تابع اننا صورنا كل أحداث المسلسل في مصر ما عدا اول حلقتين في صربيا لان كان لازم رمزى يبقى في دولة مفيش فيها اتفاقية تسليم ، و التصوير كان صعب جداً لان درجة الحرارة منخفضة جداً .



