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موقف الزمالك من التعاقد مع "منبوذ" الأهلي

السبت 12/يونيو/2021 - 09:29 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
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انقسمت الآراء داخل نادي الزمالك حول التعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، ونجم الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن صالح جمعة، مطروح في الفترة الحالية أمام الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون.

ويشهد التعاقد مع صالح جمعة انقساما بين أعضاء الجهاز الفني وسيكون الرأي النهائي، للفرنسي كارتيرون، خاصة أن المدرب سبق وتولى تدريب صالح جمعة في الأهلي ولم يقتنع وقتها باللاعب.

ويخشي مسئولو نادي الزمالك من عدم التزام صالح جمعة بعد الانضمام لصفوف الفريق، وجاء ذلك التفكير بعد الأزمات العديدة التى افتعلها عندما كان لاعبا فى صفوف النادي الأهلي.

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