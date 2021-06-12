"الديهي": أتوقع صدور بيان قوي داعم لمصر والسودان عن اجتماع الدوحة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اجتماع استثنائي غير عادي لوزراء الخارجية العرب سيعقد بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث قضية سد النهضة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أي دولة عربية لا تقف مع مصر والسودان في قضية سد النهضة، وتمتنع حتى عن التصويت لا نريد أن نعرفها وهي ليست دولة عربية من الأساس.



وتوقع، أن يصدر عن اجتماع الجامعة العربية بيان قوي جدًا داعم لموقف مصر والسودان بإجماع الدول العربية مخرجات ينبى عليها خلال الفترة الماضية.

