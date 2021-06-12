خالد عكاشة: سد النهضة محور لقاء الرئيس السيسي وولى العهد السعودي

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، أن قضية سد النهضة هي الرقم المهم والعنوان الرئيسي لجميع التحركات المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يحمل قضية واحدة وهي سد النهضة.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس" أن هذا شكل جديد وباب من الجامعة العربية، كما أن قضية سد النهضة كانت قلب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن هناك سعي عربي متماسك به الدول الرئيسية، كما أن هذه القضية ليس لها حلول كاملة أو فجائية.



وأوضح أن التحركات العربية الآن والخطوات السريعة قد يكون لها تبلور بخصوص تأجيل عمليات الملء للسد، منوهًا على أن الدول العربية تمتلك كثير من العلاقات الدولية وأوراق الضغط على إثيوبي، مشددًا على أن العرب يتحدثون بصوت موحد، كما أنه هناك حشد عربي للوصول لحل الأزمة.



