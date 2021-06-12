فنلندا تهزم الدانمارك وتكتب التاريخ في ليلة مرعبة بطلها "إيريكسن"

حقق المنتخب الفنلندي فوزا تاريخيا على مضيفه الدنماركي بهدف دون رد في أول ظهور للفريق الفنلندي في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.





وحسم منتخب فنلندا الفوز على الدنمارك بالهدف الذي سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة 59 من المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاجغن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بيورو 2020.





وكانت الفرصة سانحة أمام المنتخب الدنماركي لحصد نقطة التعادل لكن بيير اميل هوبيرغ أهدر ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدقيقة 74، بينما حصد منتخب فنلندا أول ثلاث نقاط له في أول مشاركة له في البطولة القارية.





وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق استئناف المباراة بعد توقفها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول نتيجة تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشيا عليه.



