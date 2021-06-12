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سامح شكري عن العلاقات مع قطر: تخضع للتقييم.. ودعوة الرئيس لزيارة الدوحة "مقدرة"

السبت 12/يونيو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن دعوة قطر للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة مقدرة وسوف يكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها ولأى زيارة أخرى.

وأضاف شكري خلال حوار خاص مع الإعلامي احمد موسي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لدينا مؤسسات قوية ترصد وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح المصرية، موضحا أن كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر واستقرارها ومنها الإخوان يتم تناولها وتقييم مدي استجابة قطر لمطالب مصر.

وأضاف وزير الخارجية أننا نسير بشكل إيجابي في إزالة الآثار المترتبة علي المقاطعة بين مصر وقطر ونتناول كافة القضايا التي تشغلنا، كما أن مصر تسعي دائما لأفضل علاقة مع الأشقاء العرب.

وتابع سامح شكري أنه يتم العمل على خلق ظروف مستقبلية مع قطر من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها وتراعي مصلحة الأمن القومي المصري.

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