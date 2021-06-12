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وزير الخارجية: عقد مؤتمر دولي للسلام حاليا آمر سابق لأوانه (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لها علاقات وثيقة واستراتيجية مع أمريكا، كما أن العلاقة بين مصر وأمريكا تعود علي الطرفين بالنفع.

وأضاف شكري خلال حوار خاص مع الإعلامي احمد موسي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة علي الرؤيا المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل المشترك علي المستوي الدولي والإقليمي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك العديد من القضايا التي تتعاون فيها مصر وأمريكا منها جائحة كورونا وتغير المناخ، كما أن العلاقات بين مصر وأمريكا عميقة والطرفين يعملان علي تعزيزها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال سامح شكري وزير الخارجية إن عقد مؤتمر دولي للسلام حاليا آمر سابق لأوانه، كما أنه يتم السعي حاليا لاستئناف المفاوضات من خلال الرباعية الدولية والرعاية الأمريكية لتحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية أننا على استعداد للانخراط في كل هذه المسارات بهدف إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني.

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