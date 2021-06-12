"عربية النواب" العلاقات المصرية السعودية نموذج بارز عربيًا ودوليا ولقاء السيسي- بن سلمان يؤكد على الرؤى المشتركة

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، على أهمية اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في شرم الشيخ، موضحًا أنه تجسيد لعلاقات مصرية ممتازة وممتدة على مدى العقود الماضية، وترسخت وزادت ارتباطا وقوة خلال الـ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي.





وأشار "المغازي" في تصريحات له،اليوم، بما قاله الرئيس السيسي على صفحته، بإعلان اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا الأهمية القصوى للقاء في بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وتعزيز الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية.





وأضاف رئيس عربية النواب، أن هناك وجود شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية تمتد لنحو 100 عام، كما أن التنسيق العالي بين الدولتين، انعكس على قوة العالم العربي ويمثل "سياج حماية عربية" أمام تحديات ضخمة تهدد المنطقة.





وأوضح "المغازي" أن العلاقات بين مصر والسعودية وطوال السنوات الماضية متشعبة في مختلف المجالات، وهناك استثمارات سعودية ضخمة في مصر، ومشاريع مشتركة وتفاهم واضح بين القيادتين المصرية والسعودية، على جسامة التحديات التي تواجه المنطقة برمتها.

