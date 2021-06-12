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جامعة الدول العربية: مصر والسودان في حاجة إلى الدعم في أزمة سد النهضة

السبت 12/يونيو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير حسام زكي، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العربية المزمع عقده الثلاثاء في الدوحة، هو الاجتماع التشاوري الاول الذي اقر من قبل الجامعة العربية في وقت سابق.

وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن لقاء الدوحة التشاوري يضم ثلاثة اجتماعات متلاحقة، بداية من اللقاء التشاوري الدوري، يعقبه اجتماعًا يخص ملف سد النهضة بعد طلب كلًا من مصر والسودان، وثالث الاجتماعات يخص ملف العدوان الاسرائيلي عبر لجنة الازمة المشكلة في 11 مايو المنقضي.

وأضاف أن مناقشة ملف سد النهضة ليس التحرك الاول على مستوى جامعة الدول العربية، فقد سبق أن تقدمتا كلًا من مصر والسودان بطلب لاجتماع سابق على غرار ذلك، وتقدمتا في ذات الوقت بمشروع قرار في هذا الشأن.

واوضح: "نعلم جميعًا هذه التطورات والملابسات المتعلقة بسد النهضة الاخذة في التصاعد، وأعتقد أن كلًا من من مصر والسودان تحتاجان الان إلى دعم سياسي من الجامعة العربية، حيث قررت كلًا من مصر والسودان الحصول على هذا الدعم من خلال إجتماعات وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في الدوحة في الخامس عشر من يونيو الموافق للثلاثاء القادم".

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