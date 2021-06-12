Advertisements

أهداف مباراة الدانمارك وفنلندا اليوم السبت في يورو 2020

السبت 12/يونيو/2021 - 09:43 م
منتخب فنلندا
منتخب فنلندا
Advertisements

تمكن منتخب فنلندا من حسم مباراته الأولى في تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية بالفوز على الدانمارك بهدف دون رد مساء اليوم.

وحسم منتخب فنلندا الفوز على الدنمارك بالهدف الذي سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة 59 من المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاجغن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بيورو 2020.

وكانت الفرصة سانحة أمام المنتخب الدنماركي لحصد نقطة التعادل لكن بيير اميل هوبيرغ أهدر ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدقيقة 74، بينما حصد منتخب فنلندا أول ثلاث نقاط له في أول مشاركة له في البطولة القارية.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق استئناف المباراة بعد توقفها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول نتيجة تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشيا عليه.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة اخبار الرياضة (يورو 2020)

أخبار تهمك

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ يوم

موقف الزمالك من التعاقد مع "منبوذ" الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

بعدما خلع "إيريكسن" القلوب.. نجوم فارقوا الحياة على أرضية المستطيل الأخضر (بينهم نجم الأهلي)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - تطورات جديدة في حالة إريكسن الصحية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ ساعة و 28 دقيقة

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

07:36 م

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

09:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا