محمد موسى: تنسيقية الشباب الأحزاب نجحت في إدارة الاختلاف وخلق الأمل

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محمد موسى: تنسيقية الشباب الأحزاب نجحت في إدارة الاختلاف وخلق الأمل
السبت 12/يونيو/2021 - 09:46 م
داليا الحسين
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قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إن تنسيقية شباب الأحزاب، تقوم بدورين مهمين، الأول فتح باب الأمل للشباب أن المستقبل يحمل لهم الكثير، والدور الثاني هو إدارة الاختلاف، فعلى مدار سنين كنا نفتقد لكيفية إدارة الاختلاف في الحوار.
وأضاف موسى خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن أعضاء التنسيقية يستفيدون من عناصر التنوع، مشيرا إلى أنه من بداية تأسيسها من اليوم الأول بها يمين ويسار، لكن لم يستخد أحد منهم خطاب آحادي.
وأردف:"الهدف الرئيسي للتنسيقية الوصول لفكرة مشتركة هدفها الرئيسي المصلحة الوطنية".
ولفت إلى أن وجود التنسيقية شجع القيادة السياسية على تمكين الشباب في مناصب تنفيذية وسياسية، ووجدنا الدولة المصرية تتحرك في كل اتجاه اليوم لوجود الدماء الشابة التي تمثل قوة الدولة.
وأكد موسى أن التنسيقية تعمل على تدريب الشباب لتمكينهم سياسيا، وطوال الوقت توجد ورش عمل نقلت الممارسة السياسية من شعارات وأحاديث لممارسة وتدريب وأوراق سياسية، وبحثية، موضحا أن التنسيقية أصبحت مثل جسر بين الشباب يُمكن من خلالها تمكينه، مردفا:"التمكين ليس هدفنا وإنما خلق جيل من الشباب يمكنها القيادة.
وأضاف موسى خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن أعضاء التنسيقية يستفيدون من عناصر التنوع، مشيرا إلى أنه من بداية تأسيسها من اليوم الأول بها يمين ويسار، لكن لم يستخد أحد منهم خطاب آحادي.
وأردف:"الهدف الرئيسي للتنسيقية الوصول لفكرة مشتركة هدفها الرئيسي المصلحة الوطنية".
ولفت إلى أن وجود التنسيقية شجع القيادة السياسية على تمكين الشباب في مناصب تنفيذية وسياسية، ووجدنا الدولة المصرية تتحرك في كل اتجاه اليوم لوجود الدماء الشابة التي تمثل قوة الدولة.
وأكد موسى أن التنسيقية تعمل على تدريب الشباب لتمكينهم سياسيا، وطوال الوقت توجد ورش عمل نقلت الممارسة السياسية من شعارات وأحاديث لممارسة وتدريب وأوراق سياسية، وبحثية، موضحا أن التنسيقية أصبحت مثل جسر بين الشباب يُمكن من خلالها تمكينه، مردفا:"التمكين ليس هدفنا وإنما خلق جيل من الشباب يمكنها القيادة.
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