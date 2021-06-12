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محمد موسى: تنسيقية الشباب الأحزاب نجحت في إدارة الاختلاف وخلق الأمل

السبت 12/يونيو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إن تنسيقية شباب الأحزاب، تقوم بدورين مهمين، الأول فتح باب الأمل للشباب أن المستقبل يحمل لهم الكثير، والدور الثاني هو إدارة الاختلاف، فعلى مدار سنين كنا نفتقد لكيفية إدارة الاختلاف في الحوار.

وأضاف موسى خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن أعضاء التنسيقية يستفيدون من عناصر التنوع، مشيرا إلى أنه من بداية تأسيسها من اليوم الأول بها يمين ويسار، لكن لم يستخد أحد منهم خطاب آحادي.

وأردف:"الهدف الرئيسي للتنسيقية الوصول لفكرة مشتركة هدفها الرئيسي المصلحة الوطنية".

ولفت إلى أن وجود التنسيقية شجع القيادة السياسية على تمكين الشباب في مناصب تنفيذية وسياسية، ووجدنا الدولة المصرية تتحرك في كل اتجاه اليوم لوجود الدماء الشابة التي تمثل قوة الدولة.

وأكد موسى أن التنسيقية تعمل على تدريب الشباب لتمكينهم سياسيا، وطوال الوقت توجد ورش عمل نقلت الممارسة السياسية من شعارات وأحاديث لممارسة وتدريب وأوراق سياسية، وبحثية، موضحا أن التنسيقية أصبحت مثل جسر بين الشباب يُمكن من خلالها تمكينه، مردفا:"التمكين ليس هدفنا وإنما خلق جيل من الشباب يمكنها القيادة.

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