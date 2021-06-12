خبير يكشف مفاجاة حول خسائر مصر الاقتصادية من سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن استعدادات إثيوبيا للملء الثاني ضعيفة للغاية، ولا تسعى أديس أبابا سوى لتخزين 4 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن أديس أبابا تستخدم ازمة سد النهضة في سياسيًا في الانتخابات المقبلة.



وتابع "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر سكايب، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"،مساء السبت، أن محطات المياه في السودان خرجت عن الخدمة بسبب الملء الاول لسد النهضة، خاصة ان الخرطوم قام بتفريغ كل السدود استعدادًا لموسم الفيضان، ولكنها فوجئت بان إثيوبيا بدأت الملء الأول بدون أي توافق.



وأشار إلى أن السودان لكي تتجنب السيناريو الذي حدث في الملء الأول، قامت بعدم تفريغ كل السدود، ووهذا ادى إلى حالة أرتباك كبيرة داخل الخرطوم، خاصة أن الفترة المتبقية قليلة أمام تفريع السدود السودانية.



وأشار إلى أن مصر قامت بتقليل كمية الأزر المزروعة إلى أقل من مليون فدان، في حين أن مصر كانت تزرع 3 مليون فدان في بعض السنوات، معقبًا: "لو كنا نعرف إن التخزين هيكون أقل، كنا زودنا زراعة الأرز، خاصة ان زراعة المليون فدان تعود على مصر بـ3.5 مليار دولار".

