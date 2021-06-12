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صحة كفرالشيخ: توقيع الكشف الطبي على 777489 سيدة ضمن مبادرة الرئيس

السبت 12/يونيو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ( لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى ) قامت بتقديم الخدمة وفحص عدد 777489 سيدة حتي الآن، وتم إحالة 19480سيدة للمستشفيات لفحص الماموجرام وتم تحويل 1435 حالة لمعهد الأورام.

وأضافت سلام، أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص عدد 8435 سيدة وتم تحويل 40 سيدة إلي المستشفيات لفحص الماموجرام، موضحة أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أن هذه المبادرة تستهدف فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر (منقسمين لثلاث فئات من عمر 18: 25عام، ومن عمر 25:35 عام، ومن عمر 35 عام فأكثر ) وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة، كما أنه تم التنبيه علي هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوي وإرتداء الواقيات الشخصية.

وأشارت الدكتورة سوسن سلام، أن إدارة الرياض الصحية تصدرت الإدارات الصحية بالمحافظة في تحقيق المستهدف، يليها إدارة فوه الصحية ثم إدارة قلين الصحية.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن بدء تلقى لقاح كورونا بمركز تلقى اللقاح التابع لمستشفى فوة المركزي، مؤكدة أن المستشفى قد شهدت تطويرًا كبيرًا في الأبنية والتجهيزات خلال الفترة الماضية لتلبي حاجة المواطنين وتقدم لهم مستوى خدمة طبية لائق تماشيًا مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى الارتقاء للمستوى الصحي للمواطن المصري.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أن عدد المراكز لتلقى لقاح كورونا بلغ 11 مركز داخل محافظة كفر الشيخ وتعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بما في ذلك أيام العطلات والإجازات، مؤكدة دعوتها المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم لتلقى اللقاح وعدم الانسياق خلف الحملات التي تهدف إلى التشكيك والتخويف من اللقاح، وتؤكد أن اللقاح آمن وفعال وموثوق.

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