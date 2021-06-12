طارق لطفي: أنا وفتحي عبد الوهاب أصدقاء واستمتعت بما قدمه في "القاهرة كابول"





قال النجم طارق لطفى انه في الطبيعى بيترك الشخصية اللى بيقدمها خارج البيت لكن شخصية رمزى كانت ملزمانى في البيت في و كنت اجلس افكر في المشاهد و خاصة وان اللحية كانت معايا .





و أضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه لم يخف من اى تهديدات على السوشيال ميديا ، و بعض اصدقاءه كانو بيقول ليه في جروبات بتشتم ولم اهتم بمشاهدتها .





و تابع ان مجموعة النجوم اللى اشتغلت معاها كل واحد فيهم قيمة فنية كبيرة ، و كلنا كنا خايفين من بعض فكنا بنستمتع بالمشاهد مع بعض ، و خالد الصاوى عمل مشهد رائع و انا بحكيله عن ولاده ، لما اتقبلنا مع فتحى عبد الوهاب و كان في جزء صامت لخالد الصاوى حكى فيه كل حاجة انا اتخضيت منه .



