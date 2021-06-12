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طارق لطفي: أنا وفتحي عبد الوهاب أصدقاء واستمتعت بما قدمه في "القاهرة كابول"
السبت 12/يونيو/2021 - 09:55 م
الفجر الفني
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قال النجم طارق لطفى انه في الطبيعى بيترك الشخصية اللى بيقدمها خارج البيت لكن شخصية رمزى كانت ملزمانى في البيت في و كنت اجلس افكر في المشاهد و خاصة وان اللحية كانت معايا .
و أضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، انه لم يخف من اى تهديدات على السوشيال ميديا ، و بعض اصدقاءه كانو بيقول ليه في جروبات بتشتم ولم اهتم بمشاهدتها .
و تابع ان مجموعة النجوم اللى اشتغلت معاها كل واحد فيهم قيمة فنية كبيرة ، و كلنا كنا خايفين من بعض فكنا بنستمتع بالمشاهد مع بعض ، و خالد الصاوى عمل مشهد رائع و انا بحكيله عن ولاده ، لما اتقبلنا مع فتحى عبد الوهاب و كان في جزء صامت لخالد الصاوى حكى فيه كل حاجة انا اتخضيت منه .
و اردف طارق لطفى انى شتمت فتحى عبد الوهاب من كثرة ما استمعت باداءه العالى الخرافى و قولت ليه " ايه السفالة دى " و انا و فتحى أصحاب جداً .
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