نائب محافظ المنوفية: تنسيقية الشباب لا يمكن تكون بديلا عن الأحزاب

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نائب محافظ المنوفية: تنسيقية الشباب لا يمكن تكون بديلا عن الأحزاب
السبت 12/يونيو/2021 - 09:58 م
داليا الحسين
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قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إنه لا يمكن أن تكون التنسيقية بديلا عن الأحزاب لسياسية في مصر.
وأوضح موسى خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن مكونات التنسيقية أغلبهم من شباب الأحزاب ومستمرين في أحزابهم، مشيرا إلى أن عدد أعضاء التنسيقية 400 عضو من 25 حزبا.
وأردف موسى:"أعضاءنا في مجلس النواب أعضاء عن الأحزاب ويمثلوا أحزابهم، أما التنسيقية فهي منصة حوارية في الأساس، كل تيار سياسي يقدر يعبر عن نفسه داخل التنسيقية، لو لغيت الحزبية هأكون فقدت ميزة التنوع".
وأكد محمد موسى، أنه لا يوجد عائق أمام أي شاب مهما كان توجهه السياسي للوصول لمنصب تنفيذي إذا كان يمتلك القدرات والإمكانيات، مشيرا إلى أنه في وقت من الأوقات كان في صفوف المعارضضة ولدييه مواقف سياسية، وكان من الرافضين للتعديلات الدستورية، وعندما تقدم لموضع تنفيذي تم اختياره.
واردف موسى: "حلفت يمين أمام رئيس الجمهورية وعمري 29 سنة، وكنت من الرافضين للتعديلات الدستورية، وهذا تأكيد أن الهدف من التنسيقية تمكين الشباب ليكون مع البلد".
وأوضح موسى خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن مكونات التنسيقية أغلبهم من شباب الأحزاب ومستمرين في أحزابهم، مشيرا إلى أن عدد أعضاء التنسيقية 400 عضو من 25 حزبا.
وأردف موسى:"أعضاءنا في مجلس النواب أعضاء عن الأحزاب ويمثلوا أحزابهم، أما التنسيقية فهي منصة حوارية في الأساس، كل تيار سياسي يقدر يعبر عن نفسه داخل التنسيقية، لو لغيت الحزبية هأكون فقدت ميزة التنوع".
وأكد محمد موسى، أنه لا يوجد عائق أمام أي شاب مهما كان توجهه السياسي للوصول لمنصب تنفيذي إذا كان يمتلك القدرات والإمكانيات، مشيرا إلى أنه في وقت من الأوقات كان في صفوف المعارضضة ولدييه مواقف سياسية، وكان من الرافضين للتعديلات الدستورية، وعندما تقدم لموضع تنفيذي تم اختياره.
واردف موسى: "حلفت يمين أمام رئيس الجمهورية وعمري 29 سنة، وكنت من الرافضين للتعديلات الدستورية، وهذا تأكيد أن الهدف من التنسيقية تمكين الشباب ليكون مع البلد".
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