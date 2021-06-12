نائب محافظ المنوفية: تنسيقية الشباب لا يمكن تكون بديلا عن الأحزاب

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إنه لا يمكن أن تكون التنسيقية بديلا عن الأحزاب لسياسية في مصر.



وأوضح موسى خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن مكونات التنسيقية أغلبهم من شباب الأحزاب ومستمرين في أحزابهم، مشيرا إلى أن عدد أعضاء التنسيقية 400 عضو من 25 حزبا.



وأردف موسى:"أعضاءنا في مجلس النواب أعضاء عن الأحزاب ويمثلوا أحزابهم، أما التنسيقية فهي منصة حوارية في الأساس، كل تيار سياسي يقدر يعبر عن نفسه داخل التنسيقية، لو لغيت الحزبية هأكون فقدت ميزة التنوع".



وأكد محمد موسى، أنه لا يوجد عائق أمام أي شاب مهما كان توجهه السياسي للوصول لمنصب تنفيذي إذا كان يمتلك القدرات والإمكانيات، مشيرا إلى أنه في وقت من الأوقات كان في صفوف المعارضضة ولدييه مواقف سياسية، وكان من الرافضين للتعديلات الدستورية، وعندما تقدم لموضع تنفيذي تم اختياره.



واردف موسى: "حلفت يمين أمام رئيس الجمهورية وعمري 29 سنة، وكنت من الرافضين للتعديلات الدستورية، وهذا تأكيد أن الهدف من التنسيقية تمكين الشباب ليكون مع البلد".