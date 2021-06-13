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اليوم.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.


"النواب": يناقش خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة، وذلك لتحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.


كما تشهد الجلسة، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.

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خطه التنميه حنفى جبالي المستشار الدكتور

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