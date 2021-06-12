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نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

السبت 12/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث جون إدوارد وكيل أعمال كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار لإنبى تطورات انتقال اللاعب للأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تصريحات وكيل كريم فؤاد

وقال وكيل كريم فؤاد بشأن مستقبل اللاعب بعد مفاوضات الأهلي لضمه: "هناك رغبة مشتركة بين الأهلى وكريم فؤاد لإبرام صفقة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ولكنى أؤكد أن اللاعب لم يوقع للقلعة الحمراء حتى الآن".

وأضاف جون ادوارد:" كريم فؤاد يرغب فى ارتداء قميص الاهلى بنهاية الموسم، والأهلي لديه رغبة فى التعاقد معه ولكن القرار لايزال فى يد نادى النجوم فهو صاحب الحق الاصيل فى اللاعب لإرتباط الطرفين بعقد ممتد، لاسيما بعد انسحاب انبى من الصفقة".

وأتم: "نفضل تأجيل الحديث عن الصفقة فى الوقت الحالى انتظاراً لانتهاء الموسم ووضوح الرؤية واتخاذ الخطوة الحاسمة الا وهى الجلوس للتفاوض بجدية من الطرفين والوصول لنقطة اتفاق وتوقيع العقود فهى الخطوة الأهم على الاطلاق ، ولحين الوصول لها يبقى كل شىء وارد وغير محسوم".

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الكلمات المفتاحية

كريم فؤاد النجوم الأهلي إنبي

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