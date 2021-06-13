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اليوم .. "تشريعية النواب" تناقش عددا من الاتفاقيات الدولية

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، اليوم الأحد، وذلك لنظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة ( بشأن طريقة الإقرار ) على النحو التالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 42019 الصادر بتاريخ 1262019 بشأن التصريح بالزيا دة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية ر قم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 32019 الصادر بتاريخ 31102019 بشأن التصريح با لزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

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