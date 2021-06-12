ردود فعل قوية بعد تعرض إيريكسن لأزمة قلبية

انهالت الدعوات من الجميع عقب سقوط كريستيان إيريكسين مغشيا عليه في مباراة الدانمارك وفنلندا وتعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها سريعا إلى المستشفى.





وجاءت ردود الفعل على النحو التالي:





*منتخب فنلندا في حسابه على تويتر

"كريستيان إريكسن أفاق وحالته مستقرة. قلوب منتخب فنلندا والاتحاد الفنلندي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الفنلندية مع إريكسن والمنتخب الدنمركي".





* ألكسندر تشيفرين

"مثل هذه اللحظات تضع كل شيء في الحياة في منظورها الصحيح. أتمنى لكريستيان الشفاء التام والسريع وأدعو لعائلته أن يمتلكوا القوة والإيمان.. سمعت جماهير الفريقين يهتفون باسمه. كرة القدم جميلة وكريستيان يلعبها بشكل جميل".





* كريستيانو رونالدو

"يقف عالم كرة القدم معاً على أمل الحصول على أخبار جيدة. أعول على عودتك قريباً لأرض الملعب يا كريس! ابق قويا!".





* فرانشيسكو توتي

"نحن معك يا كريستيان".





* نادي إنتر ميلان

"إلى الأمام يا كريس، قلوبنا معك!".





* منتخب إيطاليا لكرة القدم

"إلى الأمام يا كريس، نحن بجانبك".





* فابريس موامبا اللاعب الإنجليزي السابق الذي أُجبر على الاعتزال بعد تعرضه لأزمة قلبية في الملعب في مارس 2012

"أرجوك يا إلهي".





* لاوتارو مارتينيز زميل إريكسن في إنتر ميلان

"هيا يا كريس، أرجوك".





* توماس باخ

"أرسل لكريستيان إريكسن وعائلته وأصدقائه والمنتخب الدنمركي لكرة القدم كل تمنياتنا الطيبة. نحن معكم".





* جياني إنفانتينو

"قلوبنا وأطيب تمنياتنا مع كريس إريكسن وعائلته".



