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الإرشاد الزراعي يقيم ندوات ولقاءات توعية لمزارعي 4 محافظات

السبت 12/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
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تلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، حول زيارة مسؤلي الادارتين إلى محافظات: كفر الشيخ، الاسماعيلية، الغربية، والاسكندرية، في إطار التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين وتقديم التوصيات الفنية لهم بشكل مباشر.

وعقد ممثلو  الإدارة المركزية للبساتين، ندوة ارشادية، بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ بحضور عدد من المزارعين، لعرض التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل الموالح،  تتضمن أهم الارشادات اثناء عملية الخدمة واثناء التزهير والعقد، فضلا عن اهم الامراض والافات التي تصيب الموالح مع التركيز على مرض عفن السرة والتصمغات التي تصيب الموالح.

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