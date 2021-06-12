أديب عن سقوط لاعب الدنمارك: "وحش الكون.. والعمر لحظة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه قرر أن يشترك اليوم في القناة التي تعرض بطولة أوروبا، معلقا: "دفعت ومفيش بديل.. فتحت اتفرج لقيت الدنيا اتقلبت وفضلت واقف على رجلي، وأظن العالم كله وقف على رجله".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وقع اللاعب إريكسن نجم الدنمارك أصاب العالم كله بالبكاء، مضيفا: "كلنا أخوة في الإنسانية.. وكلنا كنا بندعي للاعب.. ومراته نزلت الملعب".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "المفروض نتعظ أن العمر لحظة، وده راجل من فلاذ، عنده 29 سنة، ده كان وحش الكون".

