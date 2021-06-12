الجنيه المصري مستقر أمام سلة عملات أجنبية اليوم السبت 12 يونيه 2021

خيم الاستقرار على أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري في البنوك، خلال تعاملات اليوم السبت 12 يونيه 2021.





ونرصد لكم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.





وبلغ سعر اليورو نحو 18.93 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 22.06 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع.





وسجل سعر الفرنك السويسري 17.28 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.16 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.





وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.