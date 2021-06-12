Advertisements

الجنيه المصري مستقر أمام سلة عملات أجنبية اليوم السبت 12 يونيه 2021

السبت 12/يونيو/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
خيم الاستقرار على أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري في البنوك، خلال تعاملات اليوم السبت 12 يونيه 2021.

ونرصد لكم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبلغ سعر اليورو نحو 18.93 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 22.06 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 17.28 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.16 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوق العملات الجنيه المصري اسعار العملات اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 18 ساعة

بعدما خلع "إيريكسن" القلوب.. نجوم فارقوا الحياة على أرضية المستطيل الأخضر (بينهم نجم الأهلي)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات جديدة في حالة إريكسن الصحية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ يوم

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موقف الزمالك من التعاقد مع "منبوذ" الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في كبرى البنوك العاملة في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

07:36 م

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

09:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا