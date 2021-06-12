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منظمة التجارة تدعو للإسراع بتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

السبت 12/يونيو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
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قالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن هناك سبيلا لاتفاق عالمي لتوفير المزيد من لقاحات كوفيد-19 للدول النامية على الرغم من الانقسام حول إمكانية تجريد شركات الأدوية من حقوق الملكية الفكرية للقاحات.
وقالت للصحفيين، قبل انضمامها إلى مناقشات قادة مجموعة السبع، إنها تأمل في اتضاح الأمر بصورة أكبر بحلول يوليو تموز بالنسبة لقضية التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.
وأضافت: "قد يكون ذلك صعبا في ظل تباعد بعض المواقف، لكن يوجد سبيل للمضي قدما". 

وتابعت: "أود كثيرا جدا أن أرى تقدما بشكل ما بحلول يوليو".

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