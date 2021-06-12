هبوط أرضي بشارع الأميرة فوزية بشبرا الخيمة

شهد شارع الأميرة فوزية بشبرا البلد بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هبوط أرضي، وانتقلت الأجهزة المعنية، وجرى فرض كردون حول الهبوط لحين إصلاحه منعا لتضرر السيارات والمارة.



تلقى حي غرب شبرا الخيمة بلاغا بوقوع هبوط في شارع الأميرة فوزية، فانتقل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، اللواء سامي علام، ومعه المتابعة والإشغالات والصرف الصحي إلى موقع الهبوط، وجرى الاستعانة بمعدات الحي في نقل كميات الرمال لردم الحفرة والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.



وتجري اللجنة المكلفة بالمعاينة، لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته والمشكلة من الحي، وجميع شركات المرافق (الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية)، وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ئيس الحي بعرض تقرير كامل عن الهبوط ومعرفة أسبابه.