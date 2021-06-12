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تعرف على موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا في البرازيل

السبت 12/يونيو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يفصلنا ساعات قليلة ففقط عن انطلاق بطولة كأس كوبا أمريكا في نسختها السابعة والأربعين، والتي ستنطلق من يوم الأحد المقبل 13 أبريل.

وستلعب بطولة كوبا أمريكا من يوم الأحد المقبل 13 يونيو حتى 10 يوليو في دولة البرازيل للمرة الثانية في تاريخ البطولة.

وكان من المفترض أن تقام بطولة كوبا أمريكا في عام 2020 الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم لتقام في عام 2021 الجاري.
وستذاع مباريات بطولة كأس كوبا أمريكا هذه النسخة على قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري، وسيكون لها باقة خاصة حسب ما أعلنت القناة في وقت سابق.

كما ستكون هناك بعض القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباريات بطولة كوبا أمريكا ولكن الناقل الحصري والأساسي لها هي شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

 

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