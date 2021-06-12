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خبيرة مصرفية تشكف تفاصيل الشروط الأولية لمبادرة التمويل العقاري على 30 عامًا

السبت 12/يونيو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت هند فهمي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك مصر، إنه حتى الآن لم تصدر المحددات النهائية الخاصة بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على 30 عامًا.

وأضافت "هند" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن الفرق بين هذه المبادرة والمبادرة التي سبقتها أن هذه المبادرة بسعر فائدة 3% لكل الفترات الزمنية، في حين أن المبادرة التي سبقتها كانت وفق شريحتين مختلفتين ولذلك فالفرق بينهما يتعلق بسعر الفائدة ومدة التمويل.

وأشارت إلى أن الشروط الأولية الخاصة بالمبادرة تتعلق بألا يكون المتقدم قد استفاد من أي وحدة في مبادرات سابقة، بالإضافة إلى الإيصالات الخاصة بالمرافق وشهادة إثبات الدخل، ولكن لا تقتصر على فئة بعينها حيث أنها ستشمل أصحاب المهن الحرة وأصحاب المعاشات.

وأوضحت أن الوحدات التابعة للإسكان لا تحتاج إلى مستندات خاصة، في حين أن الوحدات الأخرى الغير تابعة للإسكان الاجتماعي تحتاج إلى سند الملكية والمستندات الخاصة بالشخص كمقترض، مؤكدة أن هذه المبادرة مدعمة ومعظم البنوك لها الحق في المشاركة فيها.


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