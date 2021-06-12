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تعرف على مواعيد ومجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

السبت 12/يونيو/2021 - 10:30 م
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
ريهام عبد المحسن
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بدأ المنتخب الأوليمبي المصري استعداداته للمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر لها في شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 23 يوليو المقبل إلى 8 أغسطس المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المنتظر أن يواجه غدا المنتخب الأولمبي نظيره الجنوب أفريقي للمرة الثانية وديا هذا الشهر وذلك بعد الفوز عليه يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة.

وأسفرت قرعة الأولمبياد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة في البطولة بجوار منتخبات كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويستعرض الفجر الرياضي جدول مباريات المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو:

- 22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام ال9:30 صباحًا بتوقيت مصر
- 25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت مصر
- 28 يوليو 2021 مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر

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