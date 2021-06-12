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إدوارد يكشف عن سبب تسميته بلقب عبد السلام النابلسي

السبت 12/يونيو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان إدوارد عن سبب تسميته بلقب "عبد السلام النابلسي"، وعن مشاركته في أكثر من ٣٥ فيلما خلال مسيرته الفنية كبطل ثانٍ أو صديق البطل.

وكتب إداورد عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام: “أحب أقولكم إني عملت فوق الـ ٣٥ فيلم صاحب البطل ولقبوني في فترة بعبدالسلام النابلسي”.


يذكر أن آخر أعمال إدوارد مسلسل "كوفيد - 25" بطولة كل من “يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

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