وزير الخارجية: مصر مستمرة في إعادة إعمار غزة.. وسنوفر احتياجات الشعب الفلسطيني



وأكمل: "العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على الرؤيا المشتركة لتحقق الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل المشترك على المستوى الدولي والإقليمي".



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة والشركاء الدوليين من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أقر حجم مساعدة 500 مليون دولار من أجل إعادة إعمار غزة.وأضاف شكري خلال حوار خاص مع الإعلامي احمد موسي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن مصر مستمرة في إعادة إعمار غزة، وهناك ثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة المصرية، وستوفر احتياجات الشعب الفلسطيني.ونوه بأن مصر لها علاقات وثيقة واستراتيجية مع أمريكا، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وأمريكا تعود على الطرفين بالنفع.