محمد حماقي يستعد لطرح أغنيته الجديدة "يانسيم"

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم”، خلال الفترة المقبلة.



وأغنية “يا نسيم” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.



وكان قد أثار المطرب محمد حماقى حالة من الجدل بعد اعتذاره عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.



يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي، دعاء «ياللي عالم بينا»، وهو من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم في شهر رمضان الماضي .





