عضو البرلمان: الرئيس السيسي من التقط خيط تأسيس تنسيقية منذ مؤتمر الشباب الأول

كشف علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لم يكن هناك أي مناخ للحرية خلال فترة حكم الإخوان ولذلك بدأت مجموعة من الشباب بعمل لجان وورش عمل للتصدي لمحاولات الإخوان الانفراد بالحكم بعد الإعلان الدستوري.



وقال "عصام" في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من التقط الخيط لبداية فكرة تأسيس التنسيقية والتي كانت عبارة عن فكرة سياسية بحتة تبلورت معالمها منذ المؤتمر الأول للشباب عام 2016.



وأضاف "أطلقنا فكرة التنسيقية منذ 2016 وقعدنا حتى عام 2018 وأوجدنا حوار حقيقي وحاولنا إزالة الفجوة بين الشباب والسياسيين، حتى تم تأسيس التنسيقية في المؤتمر الخامس للشباب، وكنا بدأنا بـ45 شباب ووصلنا الآن إلى 270 شابًا، وقمنا بعمل سياسات وأوراق عمل ومناقشة العديد من الأطروحات والمبادرات".

