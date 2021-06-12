Advertisements

عضو البرلمان: الرئيس السيسي من التقط خيط تأسيس تنسيقية منذ مؤتمر الشباب الأول

السبت 12/يونيو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لم يكن هناك أي مناخ للحرية خلال فترة حكم الإخوان ولذلك بدأت مجموعة من الشباب بعمل لجان وورش عمل للتصدي لمحاولات الإخوان الانفراد بالحكم بعد الإعلان الدستوري.

وقال "عصام" في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من التقط الخيط لبداية فكرة تأسيس التنسيقية والتي كانت عبارة عن فكرة سياسية بحتة تبلورت معالمها منذ المؤتمر الأول للشباب عام 2016.

وأضاف "أطلقنا فكرة التنسيقية منذ 2016 وقعدنا حتى عام 2018 وأوجدنا حوار حقيقي وحاولنا إزالة الفجوة بين الشباب والسياسيين، حتى تم تأسيس التنسيقية في المؤتمر الخامس للشباب، وكنا بدأنا بـ45 شباب ووصلنا الآن إلى 270 شابًا، وقمنا بعمل سياسات وأوراق عمل ومناقشة العديد من الأطروحات والمبادرات".

أخبار تهمك

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 5 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ يوم

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تطورات جديدة في حالة إريكسن الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قبل السفر إلى تونس

منذ 39 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا