عماد الدين أديب: المساعي العربية تهدف لعدم حدوث صراع عسكري في أزمة سد النهضة



قال الكاتب عماد الدين أديب، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشرم الشيخ، ولقاءه بالرئيس السيسي، تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات في المنطقة، تتزامن في ذات الوقت زيارة للسفير أحمد القطان وزير الدولة للشئون الافريقية لأديس ابابا، ومقابلته رئيس الوزراء ابي احمد وإخطاره برسالة مهمه من القيادة السعودية.



وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن كل هذه التحركات تمثل حلقة من تحركات كثيرة في المنطقة، بهدف محاولة تجنب الصراع أن يصل لمرحلة تستدعي عمل عسكري نوعي، يعطي نوع من الانذار، ويعطل الخطط الاثيوبية المتعنتة لتمهيد المجال لمفاوضات حقيقية.



وتابع:" هذا السيناريو يستدعي إستيقاظ أبي أحمد وحكومة أديس ابابا في اللحظة الاخيرة، لإنقاذ الموقف من الصدام العسكري، وان تسمع القيادة الاثيوبية لصوت العقل، وأن تعمل على إتفاق ملزم يشمل عملية الملء والتشغيل وألية واضحة لفض المنازعات

