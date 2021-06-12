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وزير الخارجية: مصر ضحت بالرجال والدماء والأموال خلال الـ 7عقود الماضية لدعم فلسطين

السبت 12/يونيو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تحملت دائما مسئولية دعم القضية والشعب الفلسطيني، موضحا بلادنا مصر ضحت بالرجال والدماء والأموال خلال الـ 7عقود الماضية لدعم فلسطين

وأضاف شكري خلال حوار خاص مع الإعلامي احمد موسي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن مصر وعدت بإعمار غزة لإزالة أثار الحروب والدمار المتعاقبة ونفذت ما وعدت به.

وتابع وزير الخارجية: المواطن الفلسطيني في غزة يستحق كل الدعم والرعاية ورفع المعاناة وتحسين الوضع المعيشي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية"، مشددا على أن التضامن والوحدة يعزز قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة لإقامة دولته.

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