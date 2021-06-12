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بلجيكا تقهر روسيا بالثلاثة في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

السبت 12/يونيو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق منتخب بلجيكا فوزًا عريضًا على حساب المنتخب الروسي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

واحتاجت بلجيكا، متصدرة التصنيف العالمي، إلى عشر دقائق فقط لتفتتح التسجيل عبر لوكاكو ثم أضاف مونييه الهدف الثاني.

واختتم لوكاكو الأهداف قبل دقيقتين من النهاية ليعزز رقمه القياسي إلى 62 هدفا مع منتخب بلاده. وجاءت الأهداف بعد أداء دفاعي متواضع من روسيا لكن التفوق البلجيكي كان واضحا خلال المباراة في المجموعة الثانية في سان بطرسبرغ.

وتحقق الفوز لفريق المدرب روبرتو مارتينيز في غياب كيفن دي بروين ومشاركة القائد إيدن هازارد كبديل. وتتصدر بلجيكا المجموعة متفوقة بفارق الأهداف على فنلندا التي صعقت الدنمرك 1-صفر في وقت سابق من اليوم.

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الكلمات المفتاحية

لوكاكو روسيا بلجيكا (يورو 2020)

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