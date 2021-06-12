عماد أديب يكشف تفاصيل هامة عن لقاء "السيسي" بولي العهد السعودي (فيديو)

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن اجتماع شرم الشيخ الأخير الذي جمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يعلن عنه مسبقًا، ولم يعرف توقيته المحدد، ولا كم استغرق من وقت.



وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن الاجتماع مهم جدًا، لأنه شمل مناقشات إقليمية مهمة، كان ينبغي بحثها على هذا المستوى الثنائي، يتم خلاله اتخاذ مواقف وقرارات بالغة الاهمية بالنسبة للمنطقة.



وتابع: " هذا الاجتماع الذي جرى ولم يفصح عن تفاصيله، إلا ما خرج من الرئاسة المصرية والجانب السعودي إكتفى بنشر الصورة التي ظهر فيها الزعيمان مبتسمان، وهي رسالة هامة تعكس الابتسامة والاريحية وتدل على شيء غير معتاد"



وكشف أنه وفقًا لما نعلمه من معلومات أن الجانب السعودي كان مصرًا على سرية الاجتماع، وأن لا يكشف عن تفاصيله وترك للرئاسة المصرية الاعلان فقط عن عقد اللقاء دون تفاصيل.



