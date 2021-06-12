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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي الأبطال

السبت 12/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مواجهة صعبة بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي الرياضي التونسي

وتأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما أقصى صن داونز الجنوب إفريقي من ربع النهائي بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 19 يونيو الجاري على أرضية ملعب رادس.

وتنقل مواجهة الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الترجي الرياضي التونسي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، الشحات.

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