عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح بسبب لاعب الدنمارك: "جايز ميعرفش"



وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن سبب الهجوم على محمد صلاح أنه نشر صورة له في وقت متقارب مع الواقعة التي تعرض لها نجم الدنمارك في الملعب، مضيفا: "أكيد هيكتب حاجة".



وأضاف، "نرجو نعذر الناس.. صلاح إنسان وأخلاق، بلاش نقف للسقطة وللقطة"، متوقعا أن محمد صلاح سيصدر تعليق عن الواقعة خلال الساعات المقبلة.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على انتقاد البعض للاعب محمد صلاح لعدم تعليقه على الموقف الذي تعرض له اللاعب إريكسن نجم الدنمارك، قائلا: "جايز محمد صلاح معرفش".