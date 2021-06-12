مدير مباحث الإنترنت السابق: 28 نوع من جرائم السوشيال ميديا عام 2017

أكد اللواء علي اباظة، مدير مباحث الإنترنت السابق بالداخلية، أن جرائم الإنترنت يطلق عليها جرائم الإلكترونية والمعلوماتية، كما أنه هذه الجرائم الإلكترونية تعني جميع الوقائع التي تشكل مخالفات لقوانين تمثل حقوق أو أموال أخرين باستخدام شبكات الاتصال والحاسب الآلي.



وأضاف "أباظة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات تم إنشاءه عام 2002، كبادرة من وزارة الداخلية مع التوسع في استخدام الأنترنت، منوهًا على أن الإدارة تلقت 2002 بلاغات وصلت لـ7 فقط، مفيدا بأن هناك 28 نوع من الجرائم الإلكترونية المختلفة عام 2017، من سب وقذف والتحريض والتشهير والابتزاز.



وأوضح أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون فهم يعرضنا لنكون ضحايا لجرائم وتستخدم في ارتكاب الجرائم، إذ أن هناك شخص يرتكب الجريمة دون أن يكون ظاهر بالشكل الكافي والخطورة أقل.



