Advertisements

مدير مباحث الإنترنت السابق: 28 نوع من جرائم السوشيال ميديا عام 2017

السبت 12/يونيو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد اللواء علي اباظة، مدير مباحث الإنترنت السابق بالداخلية، أن جرائم الإنترنت يطلق عليها جرائم الإلكترونية والمعلوماتية، كما أنه هذه الجرائم الإلكترونية تعني جميع الوقائع التي تشكل مخالفات لقوانين تمثل حقوق أو أموال أخرين باستخدام شبكات الاتصال والحاسب الآلي.

وأضاف "أباظة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات تم إنشاءه عام 2002، كبادرة من وزارة الداخلية مع التوسع في استخدام الأنترنت، منوهًا على أن الإدارة تلقت 2002 بلاغات وصلت لـ7 فقط، مفيدا بأن هناك 28 نوع من الجرائم الإلكترونية المختلفة عام 2017، من سب وقذف والتحريض والتشهير والابتزاز.

وأوضح أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون فهم يعرضنا لنكون ضحايا لجرائم وتستخدم في ارتكاب الجرائم، إذ أن هناك شخص يرتكب الجريمة دون أن يكون ظاهر بالشكل الكافي والخطورة أقل.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قبل السفر إلى تونس

منذ 43 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 3 ساعات

كومان مصدوم بسبب بايرن ميونخ

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تطورات جديدة في حالة إريكسن الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا