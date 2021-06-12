Advertisements

والدة الطفل حسن تكشف تفاصيل إصابة ابنها بمفتاح في رأس بسبب التنمر

السبت 12/يونيو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكدت شيماء حجازي، والدة الطفل حسن شريف، أن ابنها ضحية لطفل أخر يسمى "معاذ" اعتدى عليه بالمفتاح الذي أخترق رأس حسن، منوهًا على أن أبنها ومن قام بالتعدي عليه ليسوا بأصحاب، حيث إن معاذ الذي قام بالاعتداء على حسن وعائلته متواجدين في نفس العمارة، كما أن معاذ شاب مشاغب ولا يتحترم الأخر، إذ أن الواقعة بدأت باعتداء معاذ عليه بمفتاح على رأسه ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه.

وأضافت "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن معاذ بدء بالتنمر اللفظي على أبنها حسن، كما أنه في حالة قام بالتلفظ على أبنها، إلا أن صديق حسن تصدى له، حتى قام معاذ بالاعتداء على حسن، مشيرة إلى أن الدكتور الذي قام بإجراء العملية كشف أنه لم يجري مثل هذه العملية من قبل، بأن مفتاح اخترق جمجمة بشرية.

وأوضحت أنه ابنها سيتابع مع المستشفى في قسم المخ والأعصاب، كما أن المستشفى أبلغتها بأن أبنها من الممكن أن يفقد عضو من أعضاء جسمه أو لديه شلل، مشددة على أن علاج حسن سيستغرق شهور.

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتحرك لخطف هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تطورات جديدة في حالة إريكسن الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كومان مصدوم بسبب بايرن ميونخ

منذ نصف ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قبل السفر إلى تونس

منذ 43 دقيقة

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا