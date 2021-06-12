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عمرو أديب يكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا

السبت 12/يونيو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير الدفاع التركي كان يزور صقلية بدون إنذار أو ترتيب أو استئذان، معلقا: "أخد الطيارة وراح طرابلس".

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان في انتظار وزير الدفاع التركي في مطار طرابلس مسئولين اتراك، معلقا: "كانه نازل اسطنبول بالظبط"، لافتا إلى أنه تم اصطحاب وزير الدفاع التركي إلى مبنى القيادة التركية في ليبيا.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن وزير الدفاع التركي توجه لزيارة القاعدة التركية في ليبيا، مضيفا: "اخواتنا الليبيين قالوا أن الأمر ده مهانة ما بعده مهانة.

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