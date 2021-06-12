بإطلالة رومانسية.. أحدث ظهور للفنانة حنان ترك عبر إنستجرام

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها، وجمهورها صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت حنان ترك على الصورة :" نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وكان قد تصدرت الفنانة حنان ترك، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الفنانة منة شلبي صورة جمعتهما عبر السوشيال ميديا.



حيث وجهت منة شلبي، رسالة لـ حنان ترك وكتبت: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب"، لترد عليها، "حبيبتي يا منجو... وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب