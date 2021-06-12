هل تنسيقية شباب الأحزاب مؤيد دائم للحكومة؟ عضو مجلس الشيوخ يرد

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هل تنسيقية شباب الأحزاب مؤيد دائم للحكومة؟ عضو مجلس الشيوخ يرد
السبت 12/يونيو/2021 - 11:13 م
داليا الحسين
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قال أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن التنسسيقية لم تتخذ مواقفا مؤيدة للحكومة، وإنما كانت ىراؤها دائما مرآة عاكسة للمجتمع، مشيرا إلى أن التنسيقية تدخلت بالرفض أو التعديل على بعض مشاريع قوانين قدمتها الحكومة.
وأشار تجاتي خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه عندما تقدمت الحكومة بقانون الثانوية العامة، مجلس الشيوخ رفضه، ورد نواب التنسيقية عليه بأسلوب علمي وبنقط، عجز وزيير التعليم عن الرد عليها.
وأردف:"مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، كتنسيقية قدمنا تعديل على مشروع القانون، وممثل الحكومة أثنى على التدخل الذي قام به نواب التنسيقية لأنه ضبط الإيقاع، فتحن نعمل بما يعكس مصلحة المواطن، ونتدخل بالرفض أو التغيير بما يتناسب مع مصلحة الوطن".
من ناحيته، قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إن أداء التنسيقية في قضية واحدة قد يكون فيها رأيين، لكن كلاهما له تفنيد وأسباب، وأعضاء التنسيقية كان لهم تعديلات على بعض المقترحات المقدمة من الحكومة، مثل،قانون الشهر العقاري، التنسيقة دعت للاستماع للمواطنين.
وأشار تجاتي خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه عندما تقدمت الحكومة بقانون الثانوية العامة، مجلس الشيوخ رفضه، ورد نواب التنسيقية عليه بأسلوب علمي وبنقط، عجز وزيير التعليم عن الرد عليها.
وأردف:"مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، كتنسيقية قدمنا تعديل على مشروع القانون، وممثل الحكومة أثنى على التدخل الذي قام به نواب التنسيقية لأنه ضبط الإيقاع، فتحن نعمل بما يعكس مصلحة المواطن، ونتدخل بالرفض أو التغيير بما يتناسب مع مصلحة الوطن".
من ناحيته، قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إن أداء التنسيقية في قضية واحدة قد يكون فيها رأيين، لكن كلاهما له تفنيد وأسباب، وأعضاء التنسيقية كان لهم تعديلات على بعض المقترحات المقدمة من الحكومة، مثل،قانون الشهر العقاري، التنسيقة دعت للاستماع للمواطنين.
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