هل تنسيقية شباب الأحزاب مؤيد دائم للحكومة؟ عضو مجلس الشيوخ يرد

قال أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن التنسسيقية لم تتخذ مواقفا مؤيدة للحكومة، وإنما كانت ىراؤها دائما مرآة عاكسة للمجتمع، مشيرا إلى أن التنسيقية تدخلت بالرفض أو التعديل على بعض مشاريع قوانين قدمتها الحكومة.



وأشار تجاتي خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه عندما تقدمت الحكومة بقانون الثانوية العامة، مجلس الشيوخ رفضه، ورد نواب التنسيقية عليه بأسلوب علمي وبنقط، عجز وزيير التعليم عن الرد عليها.



وأردف:"مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، كتنسيقية قدمنا تعديل على مشروع القانون، وممثل الحكومة أثنى على التدخل الذي قام به نواب التنسيقية لأنه ضبط الإيقاع، فتحن نعمل بما يعكس مصلحة المواطن، ونتدخل بالرفض أو التغيير بما يتناسب مع مصلحة الوطن".



من ناحيته، قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ونائب محافظ المنوفية، إن أداء التنسيقية في قضية واحدة قد يكون فيها رأيين، لكن كلاهما له تفنيد وأسباب، وأعضاء التنسيقية كان لهم تعديلات على بعض المقترحات المقدمة من الحكومة، مثل،قانون الشهر العقاري، التنسيقة دعت للاستماع للمواطنين.



