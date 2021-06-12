نجم الأهلي يتعرض لإصابة قبل السفر إلى تونس

تعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة خلال التقسيمة التي جرت اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وليد سليمان يتعرض للإصابة





ولم يتمكن وليد سليمان من استكمال التقسيمة حيث أجبرته الكدمة على الخروج من المران، لكن طبيب الأهلي أكد بأن حالته مطمئنة.





ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس عصر الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة الترجي المقرر لها يوم ١٩ يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



